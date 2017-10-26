Yol Durumu

Ne söylersen söyle seni affedeceğim...

25 Ekim 2017, Çarşamba
"Hiçbir şey eskisinden kötü olmayacak..."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Medya Videoları