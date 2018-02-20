Müge Anlı'da canlı yayındaki 'Yasak aşk cinayeti' itirafından sonra kan donduran açıklamalar devam ediyor...
19 Şubat 2018, Pazartesi
Müge Anlı'da canlı yayındaki 'Yasak aşk cinayeti' itirafından sonra kan donduran itiraflar gelmeye devam ediyor. Cinayetin sebebi olarak bilinen Safiye Ünlübaş’ın açıklamalarına göre cinayetin altında başka sebepler de gizli. Eğer tutuklanan kardeşler yakalanmasalardı daha fazla kişi öldürebileceğini ifade etti. Canlı yayında gelen telefondan sonra kadının birden fazla erkekle ilişki yaşadığı ve aldatılan kocanın karısıyla ilişkiye giren bütün erkekleri öldürmek istediği ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.