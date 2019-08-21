Ekranların ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu için tarih açıklandı. Müge Anlı İle Tatlı Sert 2 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısında olacak.
Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı! İşte yeni sezon tanıtımı...21.08.2019 20:47
- Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı! İşte yeni sezon tanıtımı...
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