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Mehmetçik Kut'ül Amare 1. bölüm fragmanı

27 Aralık 2017, Çarşamba
Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı "Mehmetçik Kut'ül Amare" dizisi 18 Ocak Perşembe saat 20.00'de TRT1'de ekranlara gelecek...
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