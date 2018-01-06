İki çocuğu baba kurbanı olan anne canlı yayında! 05 Ocak 2018, Cuma

Babaları tarafından öldürülen 3,5 yaşındaki Elif Mina ve 2,5 yaşındaki Miray Hira'nın annesi Dilek Çakır (27), konuk olduğu programda anlattıklarıyla Müge Anlı'yı da gözyaşlarına boğdu. Türkiye'yi sarsan cinayet sonrası acılı anne, ilk kez canlı yayına katılıp her şeyi anlattı. İki çocuğu da, boşanmak üzere olan eşi tarafından öldürülen Dilek Çakır, Müge Anlı'nın programında mücadele edeceğini söyledi. Yürek yakan sözler Müge Anlı'yı da ağlattı. Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözleri Türkiye'yi ağlattı! İstanbul Maltepe'de iki çocuğunu öldürüp intihar eden katil babanın boşanmak üzere olduğu eşi Dilek Çakır bugün canlı yayındaydı. 27 yaşında olan ve çocuklarını öldüren katil babayla ilgili açıklama yapan Dilek Çakır, her satırı tüyleri diken diken eden süreci anlattı. Sözleri ile Müge Anlı'nın telefonlarını kilitleyen Dilek Çakır, 3,5 yaşındaki Elif Mina ile 2,5 yaşındaki Hira'nın babaları Ali Yardım tarafından öldürülme sürecini anlattı. Çocuklarının emzikleriyle canlı yayına çıkan Dilek Çakır "Bugün benim ayakkabılarımda çocuklarımın mezarının toprak izi var. Benim çocuklarımın kefen parçası var elimde. Benim iki tane emzik kaldı elimde" sözleri ile yürekleri dağladı. Eşi Ali Yardım'ın kendisini takıntı haline getirdiğini anlatan Dilek Çakır, "Mesele benim güzel konuşmam, güzel olmam değildi. Mesele benim kafa yapımdı' diyerek ibretlik bir konuşma yaptı.