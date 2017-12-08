Esra Erol'da kan donduran itiraf! 07 Aralık 2017, Perşembe

Adana Meydan Hastanesi'ndeki skandalı ortaya çıkartan Esra Erol'da şok bir gelişmeler yaşandı. Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'a başvuran Mülkiye Melek'in Meydan Hastanesi çalışanı Ümmü İyi tarafından evlatlık verildiği ortaya çıkmıştı.

Yayına bağlanan hastane çalışanı Ümmü İyi'nin oğlu Hakkı İyi annesini canlı yayında şu sözlerle ihbar etti;

"Annem hayatta ve yaşıyor, 1979- 1993 yılları arasında Adana Meydan hastanesinde görev yaptı. O zamanlar annem dahil herkes doğum evinden aldıkları çocukları evlatlık veriyordu. Ben buna çok kez şahit oldum. Ekipte birçok kişi herkes çocuk alışverişi yapıyordu, hatta 89-90 senelerinde doğum evinden getirdiği çocuğu gözümün önünde birine verdiğini gördüm."