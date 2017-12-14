Yol Durumu

Esra Erol'da bir ilk...

13 Aralık 2017, Çarşamba

Adana Meydan Doğumevi'nden alınan ve gerçek ailesinden koparılan Neslihan, ilk kez gerçek ailesiyle buluştu...

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