Adana Meydan Doğumevi'nden alınan ve gerçek ailesinden koparılan Neslihan, ilk kez gerçek ailesiyle buluştu...
Esra Erol'da bir ilk...13 Aralık 2017, Çarşamba
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