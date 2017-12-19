Yol Durumu

Esra Erol o testin şoke eden sonucunu canlı yayında açıkladı!

19 Aralık 2017, Salı
Tecavüz (Suistimal) sonucu doğan Seba’nın babası Muhammed Bey mi çıkacak? canlı yayında açıklandı. Yüzünü şimdiye kadar hiç göstermeyen Seba’nın annesi Nurten Hanım sonuca ne cevap verdi? İşte herkesi etkileyen şok anlar Esra Erol'da...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Medya Videoları