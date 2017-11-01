Esra Erol, kadın polislerle birlikte operasyona katıldı! 01 Kasım 2017, Çarşamba

Esra Erol, kadın polislerle birlikte bir hafta geçirdi. Beraber operasyona katıldı. İşte Esra Erol'un da katıldığı kadın polislerin ön safta olduğu Defne Operasyonu!