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27 yaşındaki Sabrina Dartois'a DNA müjdesi!

08 Ocak 2018, Pazartesi
27 yaşındaki Sabrina Dartois, Fransa’dan öz babası Sefai Kaya’yı aramak için Müge Anlı’ya gelmişti. Afrika ülkesi Cubiti’de doğan kadın hiç görmediği ve evli olan Sefai Kaya’yı bulmak istiyordu. Müge Anlı müjdeli haberi hemen verdi. Telefonla bağlanan Sefai Kaya, DNA testi sonucuna göre Sabrina’yı kabul edeceğini açıkladı.
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