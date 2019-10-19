Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı çok şaşırttı! Bakın kim çıktı 19.10.2019 10:08

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Kendisi ekranda yok ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin, annesinin yokluğunu aratmıyor. Evet, bugüne kadar pek bilinmese de Aydan Şener'in oyuncu bir kızı var. Aydan Şener'in kızını görenler 'yok artık' diyor. Aydan Şener'in kızını görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Aydan Şener'in kızı...

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Ekranlara veda eden Aydan Şener'in kızını görenler 'yok artık' diyor. Tam adı Memnune Aydan Şener'dir. Orta halli bir aileye mensup olan Şener, ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 1981 senesinde babasının arkadaşının ısrarı üzerine güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Sanatçı aynı yıl Miss World Güzellik Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Bu sırada gelen reklam ve film tekliflerini değerlendirdi. Önce küçük bir köylü kızını oynadığı reklam filminden sonra yapımcılardan olumlu not alan Şener, kendisine teklif edilen "Küçük Ağa" adlı televizyon dizisinde oyunculuk yaşamına başladı.

1983 yılında evlendi, Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991yılında eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı ve bir daha evlenmedi. Daha sonra kendisini oyunculuk kariyerinin bir basamak daha üstüne taşıyan Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu ve Fatih Harbiye dizilerinde oynadı.

Özel kanalların henüz emeklemeye yeni başladığı 1990'lı yıllarda başta TRT'ye olmak üzere özel televizyonlara dizi ve film çalışmaları yaptı. Daha sonra 2003 senesinde TRT için "Mühürlü Güller" dizisini çekti. 2015 yılında Tiyatro Kedi tarafından sahnelenen "Başarımı Karılarıma Borçluyum" adlı tiyatro oyununda farklı tipteki yedi kadını başarılı bir şekilde oynayarak izleyicilerden tam not aldı.

Aydan Şener'in kızı da annesinin yolundan giderek Show TV'de yayınlanan "Medcezir" dizisinde rol aldı.

Aydan Şener, son olarak "Kalbimdeki Deniz" "Zahide" karakterini oynadı.

Kim der 56 yaşında... Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biri olan Aydan Şener artık ekranlardan uzak bir isim. Pek çok dizi ve filmde yer aldıktan sonra daha sakin bir hayat seçen ve artık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aydan Şener'i aratmayan biri var. Birçoğumuz bilmiyoruz ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin de oyuncu. Peki Aydan Şener'in kızı kim? Görünce çok şaşıracaksınız. Başta Aydan Şener'in kızı olmak üzere ünlü isimlerin merak edilen çocuklarını sizler için derledik.