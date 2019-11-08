Ünlü şarkıcı Fatih Bulut asker eğlencesinde dehşet saçtı! 08.11.2019 17:10

Sosyal medya platformunda söylediği “Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkısıyla ünlenen şarkısı Fatih Bulut, katıldığı bir asker eğlencesinde dehşet saçtı. Belinden çıkarttığı silah ile havaya 11 el ateş eden Bulut’un skandal görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkıyla YouTube'da dinlenme rekoru kıran ve şarkısının çalındığı söylentileri ile gündem olan Fatih Bulut, katıldığı bir asker uğurlamasında olay çıkardı. Askere gidecek olan gençle oyun oynayan Bulut, bir anda belindeki silahı çıkartarak havaya ateş etmeye başladı. 11 el ateş eden Bulut'u gören bir davetli, şarkıcının kolunda tutarak engel olmaya çalıştı. Bulut ise silahın tutukluluk yapmasıyla durdu.

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada olay olmasının ardından Bulut'un menajeri Fatih Demir'den bir savunma geldi.

"NORMALDE YAPMAZ"

2. Sayfa programına telefonla bağlanan menajer Fatih Demir, "Fatih'in katıldığı kendi öz yeğeninin asker eğlencesiydi ve Niğde'de katıldı. Normalde böyle bir şey yapmaz ama o anda asker eğlencesi olduğu için böyle bir olayla gündeme geldi. Ben o gün kendisiyle beraber değildim. Onun öz yeğeninin asker eğlencesi, bu durum yeğeni olduğu için normalleşmiyor tabi ki de.

"SİLAHI BİRİSİ ZORLA VERMİŞ"

Cahillik demeyelim bu duruma. Fatih Bulut kendini bilen bir insan. Bu konu çok uzatıldı, uzatılmaya da devam edecek. Biz Fatih'le uzun zamandır turnelerdeyiz. Fatih'in orada ateş ettiği tabanca zaten kuru sıkı. Fatih Bey daha yeni uyandı, hazırlandığında açıklama yapacağız. Silah ruhsatlı bir tabanca değil. Orada birinin zorla verdiği bir tabanca. Olayı tasvip etmiyorum." dedi. Menajerin bu savunması ise pes dedirtti.