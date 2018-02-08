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Tarantino neredeyse Uma Thurman'ı öldürüyordu! İşte o anlar...

07 Şubat 2018, Çarşamba
Ünlü oyuncu Uma Thurman 16 yıl sonra suskunluğunu bozdu. 2002 yılında Kill Bill filminin setinde geçirdiği araba kazasının görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan güzel oyuncu, riskli bir sahnede baskıyla rol aldığını belirtti.
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