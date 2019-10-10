Şeyma Subaşı'dan skandal Instagram paylaşımı: Bu kadarı da pes, sen annesin! 10.10.2019 18:13

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram'dan sevgilisi Guido Senia ile birlikte çekildiği özel anların fotoğraflarını paylaştı. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia ile fazla samimi hallerini paylaşması sosyal medyada büyük tepki aldı. Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı'nın İbiza'ya ve yaza veda notuyla paylaştığı pozlar, özellikle anneler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'nın tepki çeken fazla samimi halleri...

Şeyma Subaşı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından gündemden neredeyse hiç düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 1 yıldır İtalyan DJ Guido Senai ile birlikte... İkili geçirdikleri süre zarfından pek çok ülkeye gitti, bol bol eğlendi. Hayranlarının bile artık ne zaman biteceğini merak ettiği yaz tatilini Subaşı, Ibiza'da noktaladı.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN PES DEDİRTEN FOTOĞRAFLAR!

Sevgilisi ile birlikte tüm yazı neredeyse Ibiza'da geçiren fenomen, sosyal medyadan da bu anları paylaştı. Oldukça samimi gözüken sevgililer, bir dahaki yaz için şimdiden sözleşti.

"SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ"

Mutlu fotoğraflarının altına not düşen Şeyma Subaşı, "En yakın arkadaşlar, suç ortakları, arkadaşlar, aşıklar... Sevgili Ibiza, sana bu yaz için çok teşekkür ederim. Bana karşı her zaman çok iyiydin. Seneye görüşürüz." dedi.

Şeyma Subaşı, bu pozları sosyal medyaya yüklemesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları, "Bizim bu anları görmemize gerek var mıydı?" , "Bu kadarı da pes, annesin sen!" gibi yorumlarda bulundu.