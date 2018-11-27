Şeyma Subaşı dedikodulardan kaçtı, soluğu Miami'de aldı. Şeyma Subaşı 8 yıl aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 19 Eylül 2017'de Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturmuştu. Çift, dün anlaşmalı olarak 9 dakikada boşandı. Şeyma Subaşı boşanma davasından sadece bir gün sonra İstanbul'u terketti. Subaşı'nın bu hamlesi dedikodulardan kaçtı yorumlarını da birlikte getirdi.
Şeyma Subaşı İstanbul'u terketti! Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı soluğu Miami'de aldı27 Kasım 2018, Salı
- Şeyma Subaşı İstanbul'u terketti! Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı soluğu Miami'de aldı
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