Şeyma Subaşı İstanbul'u terketti! Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı soluğu Miami'de aldı 27 Kasım 2018, Salı

Şeyma Subaşı dedikodulardan kaçtı, soluğu Miami'de aldı. Şeyma Subaşı 8 yıl aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 19 Eylül 2017'de Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturmuştu. Çift, dün anlaşmalı olarak 9 dakikada boşandı. Şeyma Subaşı boşanma davasından sadece bir gün sonra İstanbul'u terketti. Subaşı'nın bu hamlesi dedikodulardan kaçtı yorumlarını da birlikte getirdi.