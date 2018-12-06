Sen Anlat Karadeniz'de geceye damga vuran şarkı! Gülendam; ölsem de bir kalsam da bir 05 Aralık 2018, Çarşamba

Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 33.bölümü yine nefes kesti. Sen Anlat Karadeniz'in 33.bölümünde Vedat annesinin Gülendam olduğunu öğrendi. Sen Anlat Karadeniz'in 33.bölümünde Gülendam karakterinin seslendirdiği 'Ölsem de bir kalsam da bir' adlı şarkısı ise büyük beğeni topladı.

"Bana aşık olmayı öğreten kadını elimden aldı!"