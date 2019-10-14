Seda Sayan alkollü araç kullanıp ehliyetini kaptırınca yaptığı açıklamayla çok konuşuldu!

Seda Sayan önceki gece alkollü araç kullanırken yakalandı. İstanbul Zincirlikuyu civarında çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. 56 yaşındaki Seda Sayan'ın ehliyetine el konulduktan sonra yaptığı açıklama 'pes' dedirtti.
Ehliyetine el konulan Seda Sayan'ın olayın ardından "Senede 2 – 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" diyerek herkesi şaşırttı.
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