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Seda Sayan alkollü araç kullanıp ehliyetini kaptırınca yaptığı açıklamayla çok konuşuldu!

14.10.2019 10:01

Seda Sayan önceki gece alkollü araç kullanırken yakalandı. İstanbul Zincirlikuyu civarında çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. 56 yaşındaki Seda Sayan'ın ehliyetine el konulduktan sonra yaptığı açıklama 'pes' dedirtti.


Ehliyetine el konulan Seda Sayan'ın olayın ardından "Senede 2 – 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" diyerek herkesi şaşırttı.
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