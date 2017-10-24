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Son dönemin gözde şarkısı ‘Sen Olsan Bari’yi, Şahan Gökbakar da kendi tarzıyla yorumladı. Gökbakar’ın bu yorumu sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
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tilkiyi bir türlü piyasaya süremediler
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