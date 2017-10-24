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Şahan Gökbakar'dan Sen Olsan Bari yorumu

23 Ekim 2017, Pazartesi
Son dönemin gözde şarkısı ‘Sen Olsan Bari’yi, Şahan Gökbakar da kendi tarzıyla yorumladı. Gökbakar’ın bu yorumu sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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muratt_799 muratt_799

tilkiyi bir türlü piyasaya süremediler

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cevapla 23.10.2017 13:54
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