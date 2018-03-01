Yol Durumu

Şahan bu kez Tarkan'a özendi

01 Mart 2018, Perşembe

Başrollerini Ahmet Kural ile Murat Cemcir'İn paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız'ın galası yarın akşam yapılacak. Şahan Gökbakar ise işleri sebebiyle davetli olduğu galaya katılamayacak. Gökbakar bu haberi Instagram aracılığı ile duyurdu. Ünlü oyuncunun Tarkan'ı taklit ederek yaptığı açıklama kısa sürede binlerce kez izlendi. Megastar Tarkan baba olacağı haberini Instagram sayfasında paylaştığı video ile duyurmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Magazin Videoları