Şahan bu kez Tarkan'a özendi

Başrollerini Ahmet Kural ile Murat Cemcir'İn paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız'ın galası yarın akşam yapılacak. Şahan Gökbakar ise işleri sebebiyle davetli olduğu galaya katılamayacak. Gökbakar bu haberi Instagram aracılığı ile duyurdu. Ünlü oyuncunun Tarkan'ı taklit ederek yaptığı açıklama kısa sürede binlerce kez izlendi. Megastar Tarkan baba olacağı haberini Instagram sayfasında paylaştığı video ile duyurmuştu.
Şahan bu kez Tarkan'a özendi01 Mart 2018, Perşembe
- İşte fenomen dizinin çekildiği köy
- Tarkan baba oluyor
- Tarantino neredeyse Uma Thurman'ı öldürüyordu! İşte o anlar...
- Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
- Şahan Gökbakar'dan Sen Olsan Bari yorumu
- Rezaletin yeni videosu ortaya çıktı!
- Deniz Seki bomba gibi geliyor
- Deniz Seki tahliye oluyor
- Deniz Seki tahliye oldu
- Muhabirin zor anları
- Megastar Tarkan evlendi! İşte Tarkan'ın düğün görüntüleri!
- Seda Sayan ile Zuhal Topal'ın adının geçtiği itiraf videosu ortalığı karıştırdı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.