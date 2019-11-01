Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile soyunma odasında başlayan ilişkisi hakkında bakın neler söyledi! 01.11.2019 13:33

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ilişkisini, "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım. Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte. 13,5 yıl oldu." şeklinde anlatmıştı. Pınar Altuğ'un bu açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü oyuncu basın mensuplarının "Yağmur Bey'le tanışmanız gerçekten öyle mi oldu?" sorusuna sert çıktı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan hakkında sözleri...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı bir Youtube programında eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı. Pınar Altuğ'un açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Nişantaşı'nda katıldığı bir etkinlik sonrası soruları yanıtlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Soyunma odama dalıp, dudaklarıma yapıştı" açıklamasına açıklık getirdi.

Oyuncu, basın mensuplarının "Yağmur Bey'le tanışmanız gerçekten öyle mi oldu?" sorusuna sert çıktı.

"BUNU YAPMAK YÜREK İSTER"

Pınar Altuğ, "Tanışma değil, hiç tanımadığım bir adam sizce odama girip beni öpmeye kalksa başına ne gelir? Tabii ki arada bir enerji, bir şey ilerliyor, o da bu cesareti buluyor."

"Aynı dizide oynuyorduk, ne kadar zaman sohbet ediyorduk, sonra böyle bir şey yaptı. Öyle bir hareketi yapmak yürek ister. Yoksa taciz olur. Gönül olmadan durduk yere... Yağmur kocam, canım, ciğerim ama herhangi bir insanoğlu için yürek ister onu yapmak."

Bu yıl tiyatro projesinde oynamak istediğini de belirten Altuğ, rol aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizinin bittiğinin kimsenin farkına varamadığını söyledi.

45 yaşındaki oyuncu, "Sürekli yayınlandığı için 'Çocuklar Duymasın'ın bittiğinin kimse farkına varamıyor. Ben oyuncuyum, bundan para kazanıyorum. Güzel proje olursa kabul ederim" dedi.