Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Nereden nereye' dedirten kare 22.10.2019 10:05

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal hayranları tarafından mercek altına aldındı. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bundan 3 yıl önce dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu evliliği bu süre zarfında devam etti. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi.

Sinem Kobal görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı iddia edildi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirdi. Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.

Mayıs ayı sonunda sezon finali yapan diziye yeni sezonda Sinem Kobal dahil olacak. Sinem Kobal'ın bölüm başına 50 bin lira kazanacağı iddia edildi. Sosyal medyada ise Sinem Kobal'ın eski halleri gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi...