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İşte fenomen dizinin çekildiği köy

15 Şubat 2018, Perşembe

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz rekora doymuyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu. A Haber fenomen dizinin çekildiği köye gitti.

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