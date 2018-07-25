Sosyal medyada son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına Hülya Avşar da uydu. Avşar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Hülya Avşar da o akıma uydu!25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Hülya Avşar da o akıma uydu!
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