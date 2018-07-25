Hülya Avşar da o akıma uydu! 25 Temmuz 2018, Çarşamba

Sosyal medyada son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına Hülya Avşar da uydu. Avşar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı