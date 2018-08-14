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Eylül Öztürk canlı yayında hamile olduğunu açıkladı

14 Ağustos 2018, Salı

Geçen yıl Barış Kenan Özkan ile evlenen Eylül Öztürk, sunuculuğunu yaptığı bir canlı yayın programında hamile olduğunu açıkladı. Eylül Öztürk hamile olduğunu ilk öğrendiğinde çok korktuğunu belirtirken bakın daha sonra hangi açıklamalarda bulundu. İşte Eylül Öztürk'ün hamile olduğunu açıkladığı video...

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