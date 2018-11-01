Esra Erol'dan bir başarı hikayesi daha! Betül Sude yıllardır aradığı annesini buldu | 1 Kasım Esra Erol'da 01 Kasım 2018, Perşembe

Esra Erol'dan bir başarı hikayesi daha... atv'de yayınlanan ve milyonları ekrana kilitleyen Esra Erol'da programında bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Esra Erol'da programına gerçek ailesini bulmak için başvuran 19 yaşındaki Betül Sude, annesi Nejla Şen'in sesini ilk kez duydu. Annesinin fotoğrafını da ilk kez gören Betül Sude duygu dolu anlar yaşadı. İşte Esra Erol'da programında yaşanan o anlar...