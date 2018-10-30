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Esra Erol'da tansiyon birden yükseldi! Gülcan Gürleyik: Gelip kızımı alacağım

30 Ekim 2018, Salı

Esra Erol'da programında tansiyon birden yükseldi. Mahkeme sürecine kadar çocuğun kimde kalacağı konusunda uzlaşamayan Gülcan Gürleyik ve Mesut Gürleyik arasında ipler gerildi. Esra Erol'u taraf tutmak ile suçlayan Gülcan " Şimdi Ayazağa'ya gidip kızımı alacağım" dedi. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar


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