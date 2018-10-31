Esra Erol'da şok iddia! "Eşim Ali Karacan yüzünden öldü" 31 Ekim 2018, Çarşamba

Esra Erol'da programına canlı yayına şok bir ihbar geldi. İhbarı yapan Hatice Koçoğlu canlı yayına bağlandı ve eşinin Ali Karacan'ın şirketinde bekçilik yaptığını söyledi. Hatice Koçoğlu, Ali Karacan'ın kocasıyla ticari işbirliğinin olduğunu ve bu sebepten eşinin vefat ettiğini söyledi. Avukat hanımın " Çalışan birinin patronuyla nasıl bir ticari ilişkisi olabilir ki?" sorusuna Hatice hanım, " İşte biz de onu anlayamadık. Dolandırıcılık var işin içinde" dedi. Eşi ve eşi gibi birçok çalışanın mağdur olduğunu çaycısından şoförüne herkesi şirkete ortak gösterdiğini iddia etti. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar...