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Esra Erol'da skandal olay! Dayısı, öz babası çıktı | 6 Kasım Esra Erol'da

06 Kasım 2018, Salı

Esra Erol'da skandal bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Burcu Çerşil, öz dayısının annesine gençken tecavüz ettiğini ve aslında onun kızı olduğunu Esra Erol'da ekranlarında anlattı. Genç kızın kan donduran itirafları stüdyoda şok etkisi yarattı. İşte Esra Erol'da yaşananlar...


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