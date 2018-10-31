Esra Erol'da flaş iddia! Nazlı Tanrıkulu oğlu Ercüment Ali'nin, Cemre Birand'ın evinde olduğu şeklinde duyum aldığını belirtti. Cemre Birand'ın Ali Karacan'ın üvey ablası olduğunu belirten Nazlı Tanrıkulu, Cemre Birand'ın çocukla her şekilde görüştüğünü iddia edip çocuğun kaçırılmasında Cemre Birand'ın parmağı olduğunu düşündüğünü söyledi. İşte Esra Erol'da yaşananlar...
Esra Erol'da flaş iddia! Nazlı Tanrıkulu'nun oğlu Cemre Birand'ın evinde mi?31 Ekim 2018, Çarşamba
- Esra Erol'da flaş iddia! Nazlı Tanrıkulu'nun oğlu Cemre Birand'ın evinde mi?
- Esra Erol'da şok iddia! "Eşim Ali Karacan yüzünden öldü"
- Esra Erol'da flaş gelişme! Nazlı Tanrıkulu: " Tuğba Ekinci bu sefer kaç para aldın?"
- Diriliş Ertuğrul yayın tarihi belli oldu! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih
- Esra Erol'da tansiyon birden yükseldi! Gülcan Gürleyik: Gelip kızımı alacağım
- Esra Erol'da sürpriz gelişme! Gülcan Gürleyik: Anlaşmalı boşanmak istiyorum
- Esra Erol'da sürpriz gelişme! Gülcan Gürleyik: Çocuk Mesut Gürleyik'te kalsın
- Esra Erol'da bir başarı daha! Hatice Kılıç'ı dolandıran İlyas Çelik gözaltına alındı
- Arka Sokaklar 493. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
- Arda Turan ve Berkay kavgasının hastane görüntüleri
- Arda Turan ile Berkay arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
- Arda Turan - Berkay kavgasında sıcak gelişme! Arda Turan ifadesi ortaya çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.