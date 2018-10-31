Esra Erol'da flaş iddia! Nazlı Tanrıkulu'nun oğlu Cemre Birand'ın evinde mi? 31 Ekim 2018, Çarşamba

Esra Erol'da flaş iddia! Nazlı Tanrıkulu oğlu Ercüment Ali'nin, Cemre Birand'ın evinde olduğu şeklinde duyum aldığını belirtti. Cemre Birand'ın Ali Karacan'ın üvey ablası olduğunu belirten Nazlı Tanrıkulu, Cemre Birand'ın çocukla her şekilde görüştüğünü iddia edip çocuğun kaçırılmasında Cemre Birand'ın parmağı olduğunu düşündüğünü söyledi. İşte Esra Erol'da yaşananlar...