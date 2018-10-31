Esra Erol'da flaş gelişme! Nazlı Tanrıkulu: " Tuğba Ekinci bu sefer kaç para aldın?" 31 Ekim 2018, Çarşamba

Esra Erol'da flaş gelişme... Nazlı Tanrıkulu, kendisini Ali Karacan ile tanıştıran Tuğba Ekinci'ye sitem eden Nazlı hanım, "Tuğba Ekinci bu sefer kaç para aldın? Daha önce 10 bin dolar almıştın barışmama yardımcı olup anlaşma imzalamam için. Bu sefer kaç para aldın ki arayıp bu şekilde müdahale ediyorsun?" dedi. İşte Esra Erol'da yaşananlar...