Demet Akalın Berkay dostluğu bitti! İşte dostluğu bitiren garip olay 18.10.2019 13:36

Berkay'ın eşi Özlem Ada ahin, geçtiğimiz Temmuz ayında ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Demet Akalın, yakın arkadaşı olan Berkay'ın eşi doğum yapınca çok mutlu olmuş ve doğum hediyesi olarak oldukça pahalı bir hediye almıştı. "1000 lira aylık gelirim var'' diyen Berkay'ın Demet Akalın'ın servet değerindeki hediyesini satması ortalığı karıştırdı.

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin doğum yapınca büyük sevinç yaşadı. Ünlü sanatçı, Berkay'ın eşine doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat aldı.

Ancak Berkay, eşine hediye edilen saati, Rolex mağazasına gidip satmak istedi. Mağaza yetkilileri ise Demet Akalın'ı arayarak durumdan haberdar etti. Durumu öğrenen Demet Akalın'ın Berkay'a çok kızıp küstüğü, bir daha da arayıp sormadığı öğrenildi.