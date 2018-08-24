Yol Durumu

Bülent Ersoy'un bornozlu videosu olay yaratı

24 Ağustos 2018, Cuma

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy'un Instagram hesabından paylaştığı bornozlu video olay yarattı. Videoı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve 1 saat içinde yaklaşık 60 bin görüntülenme sayısına ulaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Magazin Videoları