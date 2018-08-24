Bülent Ersoy'un bornozlu videosu olay yaratı 24 Ağustos 2018, Cuma

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy'un Instagram hesabından paylaştığı bornozlu video olay yarattı. Videoı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve 1 saat içinde yaklaşık 60 bin görüntülenme sayısına ulaştı.