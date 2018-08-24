Bülent Ersoy'un bornozlu videosu olay yaratı

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy'un Instagram hesabından paylaştığı bornozlu video olay yarattı. Videoı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve 1 saat içinde yaklaşık 60 bin görüntülenme sayısına ulaştı.
Bülent Ersoy'un bornozlu videosu olay yaratı24 Ağustos 2018, Cuma
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