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Bülent Ersoy Bodrum'da motosiklete bindi!

19 Haziran 2018, Salı

Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Motosiklete binerek çığlık çığlığa Bodrum çarşında turlayan Ersoy'u gören tatilciler ve vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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