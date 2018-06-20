Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Motosiklete binerek çığlık çığlığa Bodrum çarşında turlayan Ersoy'u gören tatilciler ve vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bülent Ersoy Bodrum'da motosiklete bindi!19 Haziran 2018, Salı
- Bülent Ersoy Bodrum'da motosiklete bindi!
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