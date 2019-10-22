Haberler Web TV Aleyna Tilki ve sevgilisi Kadir Güneş'in sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu!

Aleyna Tilki ve sevgilisi Kadir Güneş'in sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu!

22.10.2019 10:36

Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbiseyle çok konuşuldu. Görümcesinin düğününde 35 bin TL'lik elbise giyen Aleyna Tilki sevgilisiyle sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Daha önce Asena Atalay ile kısa süreli birliktelik yaşayan Kadir Güneş'in Aleyna Tilki'ye bakışları dikkat çekti. İşte Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş'in o görüntüsü...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Magazin Videoları