Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbiseyle çok konuşuldu. Görümcesinin düğününde 35 bin TL'lik elbise giyen Aleyna Tilki sevgilisiyle sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Daha önce Asena Atalay ile kısa süreli birliktelik yaşayan Kadir Güneş'in Aleyna Tilki'ye bakışları dikkat çekti. İşte Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş'in o görüntüsü...
Aleyna Tilki ve sevgilisi Kadir Güneş'in sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu!22.10.2019 10:36
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