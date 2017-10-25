Şahan Gökbakar, Kayhan tiplemesinin filmini çekiyor

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Recep İvedik serisiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar, bu kez Kayhan adlı karakterle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kayhan filmi 2018 Şubat'ta vizyona girecek.
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