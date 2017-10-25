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Şahan Gökbakar, Kayhan tiplemesinin filmini çekiyor

25 Ekim 2017, Çarşamba
Recep İvedik serisiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar, bu kez Kayhan adlı karakterle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kayhan filmi 2018 Şubat'ta vizyona girecek.
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