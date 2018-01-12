Yol Durumu

Güvercine tekme atmak isterken bakın ne oldu!

12 Ocak 2018, Cuma
İran'da sokakta yürüyen bir güvercine tekme atmak isteyen adam dengesini kaybedip yere düşüyor. Yara almayan güvercinin durumu gayet iyi.
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