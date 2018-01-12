Güvercine tekme atmak isterken bakın ne oldu!

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İran'da sokakta yürüyen bir güvercine tekme atmak isteyen adam dengesini kaybedip yere düşüyor. Yara almayan güvercinin durumu gayet iyi.
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