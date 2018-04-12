Bende 5 lop var deyince...

Televizyonda yayınlanan yemek programlarından birinde oldukça ilginç bir diyalog yaşandı.
'Siz benim beynimdeki lobları nereden biliyorsunuz, ben beynimde lob olduğunu bilmiyorum' diyen yarışmacı, rakibinin 'Zeki insanlarda iki lob vardır derler' sözü üzerine 'O zaman bende 5 lob' var diyerek yanıt verdi.
'Ben yemek yerim hak yemem' sloganıyla yarışan Esma Hanım'ın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
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