Yumurta ile ilgili çalışmalar bitmek bilmediği gibi yeni tartışmalar da ekleniyor. Yumurta yemeli mi yememeli mi? Yumurtanın sarısı mı daha faydalı beyazı mı? sorularına şimdi de yumurtanın kabuğu tartışması eklendi. Peki yumurta kabuğunun faydaları neler? Yumurta kabuğu nasıl yenir? İşte tüm merak edilenler...
Yumurtanın kabuğu kalsiyum deposu! Peki yumurta kabuğu nasıl yenir? İşte tarifi01.03.2019 11:26
- Yumurtanın kabuğu kalsiyum deposu! Peki yumurta kabuğu nasıl yenir? İşte tarifi
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