Vatan sevdalısı nesiller 19 Temmuz 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için uyarlanan dombra şarkısı hemen herkesin dilinde dolaşır olmuştur. O günden sonra insanlar bir ismi daha tanıdı, o isim dombra müziğinin bestecisi Kuzey Kafkasya kökenli Nogay Halk Müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov'du. Sultanbekov 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir şarkı yaptı