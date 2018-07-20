Yol Durumu

Vatan sevdalısı nesiller

19 Temmuz 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için uyarlanan dombra şarkısı hemen herkesin dilinde dolaşır olmuştur. O günden sonra insanlar bir ismi daha tanıdı, o isim dombra müziğinin bestecisi Kuzey Kafkasya kökenli Nogay Halk Müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov'du. Sultanbekov 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir şarkı yaptı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Klipler Videoları