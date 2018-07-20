Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için uyarlanan dombra şarkısı hemen herkesin dilinde dolaşır olmuştur. O günden sonra insanlar bir ismi daha tanıdı, o isim dombra müziğinin bestecisi Kuzey Kafkasya kökenli Nogay Halk Müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov'du. Sultanbekov 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir şarkı yaptı
Vatan sevdalısı nesiller19 Temmuz 2018, Perşembe
- Vatan sevdalısı nesiller
- 24 Haziran 2018 seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan
- 16 Nisan referandum şarkısı: Tabii ki evet
- Tek sevdamız Türkiye
- 2015 seçim şarkısı: Canım Türkiyem
- 2014 seçim şarkısı: Dombra
- 2011 seçim şarkısı: 'Haydi Anadolu'
- 2011 seçim şarkısı: Haydi bir daha
- Filistinli kardeşlerinden Erdoğan'a şarkı
- 2007 genel seçimlerinde AK Parti seçim şarkısı: Tek başına iş başına
- 1994 yerel seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın seçim şarkısı: 'Tamam inşallah'
- 2002 yılında AK Parti seçim şarkısı: Bundan böyle
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