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Tek sevdamız Türkiye

19 Temmuz 2018, Perşembe

2015 yılında farklı terör gruplarının saldırısına maruz kalmıştı Türkiye. Milleti bölmek için çalışan hainlere karşı milyonlarca memleket sevdalısı yürek milyonlarca nefes 'Teröre Karşı Tek Ses' mitingi için İstanbul Yenikapı'da biraraya gelmişti. İnadına kardeşlik diyen vatan sevdalıları teröre ve onun destekçilerine en güzel cevabı Uğur Işılak'ın 'Tek sevdamız Türkiye' şarkısıyla verdi

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