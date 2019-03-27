Son dakika: Türkiye'den hareket eden gemi Libya'da kaçırıldı 27.03.2019 21:11

Türkiye'den hareket eden ’El Hiblu 1’ adlı petrol tankeri Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldı. İtalyan basını, Libya'dan hareket ettikten kısa süre sonra tekneleri batan 108 göçmenin, bu Türk tankeri tarafından kurtarıldığını ve Trablus'a geri götürülmekte olduklarını anladıklarında gemiyi kaçırdıklarını duyurdu..