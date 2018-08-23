Sistemi yenileyen sultan: II. Mahmud 23 Ağustos 2018, Perşembe

Osmanlı Devleti en sancılı zamanlarını yaşıyordu. Gözle görülür bir şekilde o büyük güç eriyor, koca imparatorluk çöküyordu. Her gelen padişah bir şeyler değiştirmeye, devletin ömrünü uzatmaya, yarayı büyümeden kapatmaya çalışıyordu. II. Mahmud işte böyle bir dönemde tahta oturdu ve 31 yıllık padişahlığı döneminde birçok ıslahata ve reforma imza attı.