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İşte Bay Kemal'in görmediği milli silahlar

30 Ocak 2018, Salı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine skandal açıklamalara imza attı. Partisinin Ankara'da düzenlediği gençlik kolları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bugünki durumunu Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemiyle kıyasladı. Afrin harekatında kullanılan milli silahları görmezden gelen Kılıçdaroğlu, "Türkiye silah üretemiyor" yalanına sarıldı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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abdullah abdullah

Bay Kemalin sorunu siyasi degil, Idiolojik saplanti...Daha beteri, Almanya'nin kucagina oturmus olmasi...

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evet9
hayır0
cevapla 30.01.2018 16:52
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