Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana yaptığı konuşmalardan bazıları izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden konuşmaları!07 Temmuz 2018, Cumartesi
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