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Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden konuşmaları!

07 Temmuz 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana yaptığı konuşmalardan bazıları izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

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