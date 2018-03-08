Erdoğan'ın sesinden 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Erdem Bayazıt'a ait "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin bir bölümünü seslendirerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı verdi.
Erdoğan'ın sesinden 8 Mart Kadınlar Günü mesajı08 Mart 2018, Perşembe
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ALLAH MEKANINI CENNET ETSİN GÜZEL ANNE.NE MUTLU BÖYLE BİR YİĞİDİN OLDUĞU VE ONU DÜNYAYA GETİRDİĞİN İÇİN.
KADINLARA EN İYİ MÜJDE SSK VE BAGKURLU ANNELERE SSK VE BAGKUR ÖNCESİ BİR ÇOCUK BORLANMASI VERİLMESİ OLACAKTIR.
reisimin annesi hepimizin annesi komşun Hz.Aişe ve Hz. Fatma olsun .
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