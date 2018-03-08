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Erdoğan'ın sesinden 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

08 Mart 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Erdem Bayazıt'a ait "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin bir bölümünü seslendirerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı verdi.

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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raco raco

ALLAH MEKANINI CENNET ETSİN GÜZEL ANNE.NE MUTLU BÖYLE BİR YİĞİDİN OLDUĞU VE ONU DÜNYAYA GETİRDİĞİN İÇİN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 18:37
BAGKURLU ANNE BAGKURLU ANNE

KADINLARA EN İYİ MÜJDE SSK VE BAGKURLU ANNELERE SSK VE BAGKUR ÖNCESİ BİR ÇOCUK BORLANMASI VERİLMESİ OLACAKTIR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 18:14
Yaşar Boyacı Yaşar Boyacı

reisimin annesi hepimizin annesi komşun Hz.Aişe ve Hz. Fatma olsun .

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.03.2018 14:47
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