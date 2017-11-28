Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İncitme Gönül" şiiri 28 Kasım 2017, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu "İncitme Gönül" klibi sosyal medyada izlenme ve beğeni rekoru kırdı.



Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül,

Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül.

Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek,

Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül!

Mevlâ verince azma, geri alınca kızma,

Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül.

Dokunur gayretine, karışma hikmetine

Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül.

Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma

Sevene diken olma, gülü incitme gönül.

Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs,

Ya hayır de, ya da sus, dili incitme gönül.