Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordu sadece Türk milletinin ordusudur
23 Kasım 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuştu. Erdoğan, "Bu ordu, darbecilerin, cuntacıların, vesayetçilerin ordusu değildir. Bu ordu sadece ve sadece Türkiye'nin ordusudur, Türk milletinin ordusudur." dedi.
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