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Cumhurbaşkanı Erdoğan o şiiri okudu tüm salon duygulandı

06 Şubat 2018, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında, Erzincan'da yaşayan 10 yaşındaki kız çocuğunun şehitlerimiz için yazdığı şiirden bir bölümü okudu.
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