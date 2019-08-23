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Çökme tehlikesi bulunan 2 bina gece yarısı tahliye edildi

23.08.2019 00:46

İzmit'te etkili olan yoğun yağışlar sonrasında toprak kaymasının yaşandığı 2 bina, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Binalarda oturanlar değerli eşyaları alarak evlerini tahliye etti.


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