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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu Beylikdüzü'nde çöpten geçilmiyor

29 Ocak 2019, Salı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu Beylükdüzü, hala 1990'lı yıllardan kalan çöp dağlarıyla uğraşıyor. Beylikdüzü Yakuplu mahallesindeki çöp dağlarının yüksekliği neredeyse 2 metreye yaklaştı. İşte o görüntüler...


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